«Идеальное место для Дня Европы». Зеленский встретился в Киеве с фон дер Ляйен — фото

9 мая, 13:19
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Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшей в Киев во вторник, 9 мая.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Зеленского, он встречается с фон дер Ляйен в «особый день» — с сегодняшнего дня и каждый год, 9 мая, Украина будет отмечать День Европы.

Видео дня

«Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Ежедневно храбрый народ Украины защищает те ценности, которые являются основой Европейского Союза», — заявил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/227760036535857/

Они провели общую пресс-конференцию, а перед встречей президент Еврокомиссии побывала на Михайловской площади. Она почтила память погибших военных и осмотрела уничтоженную российскую технику. Фото публикует Reuters.

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Это пятый с начала полномасштабного вторжения России визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Во время предыдущего в феврале она вместе с Зеленским и президентом Евросовета Шарлем Мишелем по итогам саммита Украина—ЕС одобрили совместное заявление.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Еврокомиссия Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен

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