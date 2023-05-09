«Идеальное место для Дня Европы». Зеленский встретился в Киеве с фон дер Ляйен — фото
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшей в Киев во вторник, 9 мая.
Об этом он сообщил в Facebook.
По словам Зеленского, он встречается с фон дер Ляйен в «особый день» — с сегодняшнего дня и каждый год, 9 мая, Украина будет отмечать День Европы.
«Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Ежедневно храбрый народ Украины защищает те ценности, которые являются основой Европейского Союза», — заявил президент.
Они провели общую пресс-конференцию, а перед встречей президент Еврокомиссии побывала на Михайловской площади. Она почтила память погибших военных и осмотрела уничтоженную российскую технику. Фото публикует Reuters.
Это пятый с начала полномасштабного вторжения России визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Во время предыдущего в феврале она вместе с Зеленским и президентом Евросовета Шарлем Мишелем по итогам саммита Украина—ЕС одобрили совместное заявление.