«Идеальное место для Дня Европы». Зеленский встретился в Киеве с фон дер Ляйен — фото 9 мая, 13:19 Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшей в Киев во вторник, 9 мая.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Зеленского, он встречается с фон дер Ляйен в «особый день» — с сегодняшнего дня и каждый год, 9 мая, Украина будет отмечать День Европы.

Видео дня

«Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Ежедневно храбрый народ Украины защищает те ценности, которые являются основой Европейского Союза», — заявил президент.

Они провели общую пресс-конференцию, а перед встречей президент Еврокомиссии побывала на Михайловской площади. Она почтила память погибших военных и осмотрела уничтоженную российскую технику. Фото публикует Reuters.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Это пятый с начала полномасштабного вторжения России визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Во время предыдущего в феврале она вместе с Зеленским и президентом Евросовета Шарлем Мишелем по итогам саммита Украина—ЕС одобрили совместное заявление.