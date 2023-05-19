Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: встретился с наследным принцем и выступит на саммите Лиги арабских государств 19 мая, 15:27 Владимир Зеленский в Саудовской Аравии (Фото:пресс-служба президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в пятницу, 19 мая. Он выступит на саммите Лиги арабских государств.

Об этом президент сообщил в Telegram.

Вместе с Зеленским приехал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По словам главы государства, один из приоритетов визита — защита мусульманского сообщества Украины.

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«Наши приоритеты — возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой», — подчеркнул он.



Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба президента

Позже пресс-служба президента сообщила, что он провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.



Зеленский рассказал ему о ситуации с безопасностью в Украине, противодействии России и о главных элементах украинской мирной инициативы — формуле мира.

Президент также отметил успешное участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных и выразил заинтересованность в продолжении совместных усилий ради освобождения пленников.

Владимир Зеленский и Мухаммад бин Салман аль Сауд / Фото: пресс-служба президента

Как отмечает пресс-служба, бин Салман подтвердил заинтересованность в инвестициях в Украину и восстановлении государства.

Зеленский пригласил его посетить Украину с визитом.

Ранее о визите Зеленского в Джидду для участия в саммите сообщило Bloomberg. По данным агентства, затем он полетит в Японию, где в Хиросиме 19−21 мая проходит саммит G7. В СНБО заявили, что Зеленский примет в нем участие онлайн, однако ряд СМИ пишет, что президент Украины таки будет присутствовать лично.