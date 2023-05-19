Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: встретился с наследным принцем и выступит на саммите Лиги арабских государств
Владимир Зеленский в Саудовской Аравии (Фото:пресс-служба президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в пятницу, 19 мая. Он выступит на саммите Лиги арабских государств.
Об этом президент сообщил в Telegram.
Вместе с Зеленским приехал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
По словам главы государства, один из приоритетов визита — защита мусульманского сообщества Украины.
«Наши приоритеты — возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой», — подчеркнул он.
Позже пресс-служба президента сообщила, что он провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
Зеленский рассказал ему о ситуации с безопасностью в Украине, противодействии России и о главных элементах украинской мирной инициативы — формуле мира.
Президент также отметил успешное участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных и выразил заинтересованность в продолжении совместных усилий ради освобождения пленников.
Как отмечает пресс-служба, бин Салман подтвердил заинтересованность в инвестициях в Украину и восстановлении государства.
Зеленский пригласил его посетить Украину с визитом.
Ранее о визите Зеленского в Джидду для участия в саммите сообщило Bloomberg. По данным агентства, затем он полетит в Японию, где в Хиросиме 19−21 мая проходит саммит G7. В СНБО заявили, что Зеленский примет в нем участие онлайн, однако ряд СМИ пишет, что президент Украины таки будет присутствовать лично.