Зеленский и директор МВФ обсудили программу расширенного финансирования Украины на 2026−2029 годы

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 января, встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и обсудил с ней подготовку новой программы финансирования Украины на 2026−2029 годы.

Об этом говорится на сайте президента.

Отмечается, что МВФ и правительство Украины работают над этой программой с осени 2025 года. Она предусматривает расширенное финансирование Украины, чтобы поддержать макрофинансовую стабильность страны, а также профинансировать критически важные оборонные и социальные потребности и осуществить восстановление страны после окончания войны.

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Георгиева рассказала, что перед встречей с Зеленским видела один из поврежденных в результате российских обстрелов энергообъектов и выразила свою солидарность с Украиной.

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«Мы восхищаемся силой украинского народа. И для нас честь быть институтом, который может протянуть вам руку помощи», — подчеркнула директор МВФ.

Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил за внимание к Украине и за программы, которые помогают усиливать экономику и устойчивость страны особенно во время сложной ситуации в энергетике из-за российских атак и холодной погоды.

15 января в Киев с неанонсированным визитом прибыла директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Последний раз она была в Киеве в феврале 2023 года.

В конце ноября 2025 года Украина и Фонд достигли договоренности на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) о новой четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом около $8,1 млрд.

С марта 2023 года действовала четырехлетняя программа EFF с МВФ объемом $15,6 млрд, следующий, 9-й транш которой в размере SDR1,117 млрд ($1,6 млрд по текущему курсу) был запланирован на декабрь 2025 года.