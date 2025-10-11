Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи 23 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Al Drago TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в субботу, 11 октября, сообщил руководитель Офиса президент Андрей Ермак.

Других деталей разговора пока Ермак не приводит.

10 октября Зеленский заявил, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны, артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

По словам Зеленского, украинская делегация в первую очередь будет обсуждать закупку систем ПВО Patriot.

Во время этой же конференции Зеленский говорил, что в начале следующей недели делегация Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко посетит США.

В состав делегации будут входить руководитель ОП Андрей Ермак и уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Также украинский президент говорил, что во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа он не получил от американского лидера категорического отказа относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он также добавил, что Трамп осознал, что Россия лжет.