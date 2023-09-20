Зеленским обсудил с Нетаньяху сотрудничество в «сфере защиты жизни людей» 20 сентября, 04:31 Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил сотрудничество в сфере гражданской обороны и защиты жизни людей.

Об этом сообщает Офис президента



Зеленский проинформировал Нетаньяху о ситуации на фронте и воздушных ударах, в частности иранскими дронами, которые Россия продолжает наносить по мирным украинским городам, гражданским объектам и портовой инфраструктуре.

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Президент Украины выразил обеспокоенность все более тесным военным сотрудничеством России и Ирана.

Он также пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира и рассказал о подготовке Глобального саммита мира.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и на других международных площадках.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 19 сентября, выступил на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где напомнил мировым лидерам о преступлениях страны-агрессора России, призвал восстановить действие Устава ООН и поддержать украинскую формулу мира.