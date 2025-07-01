Министр обороны Германии посетит Гренландию в сентябре на фоне интереса Трампа к захвату острова

Писториус сообщил, что планирует поехать в Гренландию в сентябре (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус планирует посетить Гренландию в сентябре этого года на фоне недавнего интереса администрации президента США Дональда Трампа к Арктической территории.

Об этом сообщает DPA.

Во время визита в Копенгаген в понедельник, 30 июня, Писториус заявил, что этот вопрос был менее актуальным в течение последних нескольких недель, но отметил, что Гренландия и Дания получили «сильные сигналы солидарности».

Выступая на пресс-конференции вместе со своим датский коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном, Писториус сказал, что министры «планируют вместе поехать в Гренландию в сентябре».

«Я хочу увидеть Гренландию, я хочу показать нашу солидарность. Нам нужно присутствовать в Северной Атлантике и в Арктике также», — сказал Писториус.

Ранее Писториус сообщал, что Германия отправит военные корабли в Арктику, чтобы противостоять растущей военной активности России в регионе.

Он добавил, что ВМС Германии будут направлены в регион уже в этом году. Также по дороге в Арктику немецкий флот будет проводить учения с союзниками.