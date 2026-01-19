Президент Евросовета Кошта созывает срочное заседание из-за ультиматумов Трампа по Гренландии

19 января, 14:25
Google Читайте NV в Google
Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, 17 января 2026 года (Фото: REUTERS/Cesar Olmedo)

Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, 17 января 2026 года (Фото: REUTERS/Cesar Olmedo)

Президент Европейского совета Антониу Кошта созывает специальное заседание по вопросам трансатлантических отношений. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Кошты, пишет Суспільне.

Заседание состоится 22 января в 19:00 по брюссельскому времени (20:00 по Киеву).

Главным поводом для срочной встречи стали ультиматумы президента США Дональда Трампа, вероятно, в отношении Дании и Гренландии.

Реклама

Читайте также:
«Последняя капля»: разрыв 80-летнего сотрудничества США и Европы из-за Гренландии неизбежен, коалиция желающих может заменить НАТО — Politico

17 января Трамп после неоднократных угроз захватить Гренландию объявил о введении пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии в ответ на поддержку Европы суверенитета Дании и отправку европейских военных на арктический остров.

Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».

Читайте также:
На фоне угроз Гренландии. Трамп написал премьеру Норвегии, что больше не обязан думать о мире, потому что не получил Нобелевскую премию

Европарламент также выразил «однозначную поддержку»Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

19−23 января в Давосе состоится Всемирный экономический форум, на котором будет присутствовать Трамп. Европейские лидеры, по данным Financial Times, «рвут» свои информационные заметки по Украине и собираются говорить с президентом США о Гренландии. После встреч европейцы, предварительно, 22 января, соберутся на срочный саммит, писало издание.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Евросовет Антониу Кошта Дональд Трамп Европа Давос - 2026

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies