Президент Евросовета Кошта созывает срочное заседание из-за ультиматумов Трампа по Гренландии

Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, 17 января 2026 года (Фото: REUTERS/Cesar Olmedo)

Президент Европейского совета Антониу Кошта созывает специальное заседание по вопросам трансатлантических отношений. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Кошты, пишет Суспільне .

Заседание состоится 22 января в 19:00 по брюссельскому времени (20:00 по Киеву).

Главным поводом для срочной встречи стали ультиматумы президента США Дональда Трампа, вероятно, в отношении Дании и Гренландии.

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17 января Трамп после неоднократных угроз захватить Гренландию объявил о введении пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии в ответ на поддержку Европы суверенитета Дании и отправку европейских военных на арктический остров.

Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».

Европарламент также выразил «однозначную поддержку»Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

19−23 января в Давосе состоится Всемирный экономический форум, на котором будет присутствовать Трамп. Европейские лидеры, по данным Financial Times, «рвут» свои информационные заметки по Украине и собираются говорить с президентом США о Гренландии. После встреч европейцы, предварительно, 22 января, соберутся на срочный саммит, писало издание.