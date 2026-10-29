Путин заявил, что Россия «не хочет» войны с Европой, но готова к ней

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что многие в Европе «готовятся к войне» с РФ. По его словам, Москва готова к этому, однако не хочет конфликта.

Слова Путина приводят пропагандистские издания РИА Новости и ТАСС.

Российский диктатор утверждает, что если лидеры ЕС до сих пор не добились стратегического поражения РФ, то вряд ли достигнут этой цели к 2030 году.

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По словам Путина, «если дело дойдет до войны России с Европой, то победителей не будет». Поэтому «пусть никто в Европе об этом не забывает».

Он говорит, что в России якобы хорошо помнят уроки Первой и Второй мировых войн и «делают всё, чтобы ничего подобного не произошло».

13 октября Служба внешней разведки Украины сообщила, что Россия не отказалась от возможной прямой войны с Европой и рассматривает ее как один из сценариев военных конфликтов до 2045 года. Шесть таких сценариев касаются Северной Европы; также разрабатываются планы в отношении Польши и стран Балтии.

24 сентября разведывательная служба Министерства обороны Дании заявила, что в ближайшие месяцы существует «небольшой, но возрастающий риск» того, что Россия начнет ограниченное военное наступление против одной или нескольких соседних с ней стран НАТО.

Ранее руководители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции также предупредили, что РФ может активизировать диверсионную деятельность в Европе в ближайшие месяцы.

2 октября Главное управление разведки заявило, что спецслужбы России получили задачу усилить активность на территории государств Европейского союза и НАТО. Речь идет о подготовке к гибридным операциям, направленным на подрыв помощи Украине и ослабление возможностей Альянса.