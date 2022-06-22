Дуда о переговорах с РФ: Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию. Путин должен сам просить о разговоре 22 июня, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Дуда заявил, что российский диктатор Путин должен сам просить о переговорах (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что стыдно слушать разговоры о том, что нельзя унижать Россию и нужно сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он сказал на встрече с польскими послами 21 июня, пишет Укринформ.

«Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, надо позволить ей сохранить лицо. Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, ранее — в Грузии и Сирии — отвратительная пропаганда. Именно Россия отвечает за эту войну, и она будет отвечать за то, что в мире может произойти голод из-за невозможности поставить зерно из Украины в Африку и другие части мира», — отметил он.

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Дуда подчеркнул, что он не против диалога с Путиным, но он должен сам просить о разговоре.

«Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре», — добавил президент Польши.

Дуда также выразил уверенность, что санкции должны действовать до тех пор, пока Россия ведет военные действия против украинцев.

«Скажу даже больше: санкции должны действовать, пока Украина не скажет, что их можно отменить. Если Украина, на которую напали, скажет: да, можем отменить санкции, потому что возвращаются нормальные отношения, и мы считаем, что уже достаточно. А пока она этого не скажет, санкции нужно усиливать», — резюмировал он.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Макрон предлагал ему пойти на уступки относительно суверенитета Украины, чтобы сохранить лицо Путину.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он заявил, что мир не должен искать выход для России и «Макрон зря это делает». По словам украинского президента, пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода.

Также Эммануэль Макрон заявял, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого отметил, что «призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому будет призывать».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.



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