«Уступает Путину». В Литве раскритиковали заявление Меркель о «вине» стран Балтии во вторжении России в Украину

Депутаты литовского Сейма отреагировали на заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Балтии в 2021 году якобы повлияла на решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает LRT .

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма, социал-демократ Ремигиюс Мотузас заявил, что заявления Меркель нельзя считать официальной позицией Германии.

Он напомнил, что отношения Европы с Москвой были напряженными еще задолго до 2021 года.

Реклама

«Крым был оккупирован в 2014 году, и на самом деле с 2015 года и до войны в Украине в 2022 году отношения с Россией были напряженными. Минские соглашения не были подписаны, это Россия их сорвала, заблокировала и уже не соглашалась с определенными позициями», — отметил депутат.

Мотузас отметил, что в течение длительного времени подход Западной Европы и восточных стран ЕС в отношении РФ отличался.

«Некоторые государства ЕС, видимо, еще надеялись, что Россия опомнится, и не ожидали такой масштабной инвазии. Еще надеялись, о чем, пожалуй, можно сделать вывод из того, что еще в 2015 году та же Германия подписала соглашение с Россией о газопроводе Северный поток 2, — добавил он.

В то же время его заместитель, консерватор Жигимантас Павильонис считает, что Меркель идет на уступки Путину.

«Меркель продолжает давнюю традицию уступчивости Путину, благодаря которой российские танки сейчас находятся как в Грузии, так и в Украине. И если эта линия будет продолжена сегодня, я боюсь, что они будут где-то на пути в Берлин и на наших территориях» — сказал он.

По его словам, заявления Меркель также связаны с внутренней политикой Германии.

Павильонис объяснил, что нынешнему канцлеру Германии Фридриху Мерцу трудно проводить новую внешнюю политику, его рейтинги упали, поэтому Меркель пользуется этой ситуацией.

«Я считаю, что она сейчас пытается вызвать волну тех, кто любит русских, тех, кто любит Путина, против Мерца», — подытожил консерватор.

В интервью изданию Partizán во время визита в Венгрию Меркель заявила, что позиция Польши и стран Балтии в 2021 году, а также пандемия COVID-19 «повлияли» на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

По ее словам, в июне 2021-го она заметила, что российский диктатор перестал «серьезно воспринимать» Минские соглашения, которые были заключены в 2015 году. Поэтому необходимо было создавать новый формат переговоров с РФ, против чего выступили страны Балтии и Польша.

22 ноября 2024 года она заявляла, что ее делают виновной в войне РФ против Украины, в частности из-за ее позиции на саммите НАТО в 2008 году, когда она не позволила Киеву получить план действий по членству.

25 ноября того же года Меркель утверждала, что война России против Украины началась бы раньше и, вероятно, была бы хуже, если бы Киев начал путь к членству в НАТО в 2008 году.