Заявления Лукашенко во вчерашнем интервью предназначались для Запада и Украины — ГУР

18 августа, 21:47
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Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов убежден, что интервью белорусского диктатора Александра Лукашенко предназначалось для Запада и Украины.

В эфире телемарафона, Юсов заявил, что Лукашенко «максимально использовал ситуацию с мятежом главаря террористов Группы Вагнера Евгением Пригожиным, чтобы показать, что он может решать вопросы внутри самой России больше и лучше, чем условный диктатор Владимир Путин».

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По его мнению, своими заявлениями Лукашенко стремится повысить свою субъектность на международной арене.

«Он показывает, что готов решать другие вопросы, опять же связанные с Россией», — сказал Юсов.

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Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать вчерашнее интервью своеобразным разговором с западными партнерами, Юсов ответил: «И с Украиной тоже».

«Ну не может он сейчас иначе общаться со свободным миром», — говорил Юсов.

Накануне Лукашенко дал большое интервью пророссийской журналистке Диане Панченко, в котором признал, что отдельные российские части наступали на Украину с территории Беларуси в начале полномасштабного вторжения.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Александр Лукашенко Разведка Война России против Украины

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