«Антисемитизм нельзя терпеть». Глава МИД Израиля возмущен словами Лаврова и пообещал поддерживать Украину — Кулеба 5 мая, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что глава МИД Израиля Яир Лапид возмущен антисемитскими высказываниями главы российского МИД Сергея Лаврова и пообещал поддерживать Украину.

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«Говорил с Яиром Лапидой, чтобы поприветствовать его в День независимости Израиля. Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины в ГА ООН. Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая уклонение от санкций и помогая восстановить Украину», — написал Кулеба в Twitter.

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Кулеба добавил, что он и его израильский коллега возмущены высказываниями Лаврова о том, что «евреи являются самыми ярыми антисемитами», а Гитлер «имел еврейскую кровь».

«Я подчеркнул, что антисемитизм имеет долгую историю среди российской элиты. Единственный выход для Лаврова — публично извиниться перед евреями всего мира. Антисемитизм нельзя терпеть», — подчеркнул украинский министр.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь».

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя это, заявил, что Лавров предпочитает распространять ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом.

По данным СМИ, после оскорбительный заявлений Лаврова правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине.

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