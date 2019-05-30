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Заявления Джулиани не повлияют на поддержку Украины США — Волкер

Сегодня, 08:57
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Заявления Джулиани не повлияют на поддержку Украины США — Волкер - фото

Радио Свобода

Волкер прокомментировал заявления Джулиани

Заявления адвоката президента США Рудольфа Джулиани и обвинения в адрес сына Джо Байдена не повлияют на поддержку США украинского народа, заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, пишет Укринформ.

По его словам, следует отличать «настоящие отношения с Украиной», контакты с новой президентской командой от того, что появляется в американских СМИ перед выборами президента США.

«Это все наш внутренний политический нарратив», — отметил Волкер.

Напомним, в марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании бизнесмена Николая Злочевского Burisma, где ранее работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — самого вероятного кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии.

По информации американского издания, решение Луценко «в некоторых кругах рассматривалось как попытка заручиться поддержкой администрации Трампа своему боссу и союзнику, действующему президенту Петру Порошенко»

Позже личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

По словам Джулиани, в окружении Зеленского есть враги Трампа, в частности, это нардеп Сергей Лещенко. Нардеп обнародовал «черную бухгалтерию» Партии регионов, в которой фигурировало имя главы штаба Трампа Манафорта.

Это спровоцировало серьезный скандал во время выборов и отставку Манафорта.

Теги:   США Рудольф Джулиани Курт Волкер

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