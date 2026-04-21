К концу прошлой недели Вашингтон и Тегеран, вероятно, приблизились к соглашению о прекращении войны, однако публичные заявления президента США Дональда Трампа нанесли ущерб переговорам.

Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает CNN.

В публикации подчеркивается, что Трамп совершил то, что, по словам его сотрудников, они бы никогда делать не стали. Президент США, судя по всему, попытался фактически вести переговоры через СМИ, публикуя информацию в соцсетях и разговаривая с журналистами по телефону в пятницу утром, пока пакистанские посредники сообщали ему о ходе переговоров в Тегеране.

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Трамп, в частности, заявил, что Иран согласился с некоторыми положениями, которые, как указывают источники, знакомые с ходом переговоров, окончательно согласованы не были. Также он утверждал, что Тегеран согласился на многие из наиболее спорных требований США, в том числе на передачу обогащенного урана, и объявил о скором прекращении боевых действий.

Иран отверг многие из этих утверждений и отрицал, что готовится к новому раунду переговоров, после чего оптимизм вокруг возможной сделки резко ослаб. Как будут развиваться мирные переговоры теперь — неясно, констатируется в статье.

Ряд представителей администрации Трампа приватно признали CNN, что публичные заявления президента США нанесли ущерб переговорам, учитывая чувствительность контактов и глубокое недоверие Тегерана к Вашингтону.

Кроме того, ситуация усугубляется тем, что, как подозревают американские чиновники, существуют разногласия между иранской переговорной командой и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По словам осведомленного источника, «иранцам не понравилось, что президент США вел переговоры через соцсети и создавал впечатление, будто они согласились на вопросы, по которым еще не было достигнуто договоренностей, которые непопулярны среди их народа».

Источник добавил, что иранцы особенно не хотят показаться слабыми.

Непрочное перемирие между США и Ираном подверглось новому испытанию, когда американский эсминец обстрелял и захватил иранское грузовое судно в Оманском заливе. Это разозлило иранцев еще сильнее, отмечает CNN.

Теперь, когда заканчивается срок двухнедельного перемирия, Трамп вновь оказался перед выбором — принять сделку, пусть и несовершенную, или же пойти на эскалацию конфликта.

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17 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны может быть заключено «довольно скоро». В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

18 апреля Трамп провел срочное совещание в ситуационной комнате Белого дома из-за нового напряжения вокруг Ормузского пролива на фоне хрупкого перемирия.

Сообщалось, что Иран снова усилил контроль над Ормузским проливом и фактически объявил его закрытым в ответ на продолжающуюся американскую блокаду иранских портов. Агентство также пишет об обстрелах судов во время прохождения пролива и о том, что Трамп публично обвинил Тегеран в попытке шантажа.

21 апреля издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран согласился на новый раунд переговоров с США, для которых вице-президент Джей Ди Вэнс поехал в Пакистан. Белый дом ждал от Тегерана ответ весь день 20 апреля.