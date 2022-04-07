«Выглядят цинично». В МИД Украины отреагировали на заявления Орбана об оплате за газ в рублях и переговорах с Путиным в Будапеште 7 апреля, 09:57 Цей матеріал також доступний українською В МИД Украины считают, что Венгрия пытается помочь Путину продолжать войну (Фото:НВ)

Предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласить российского диктатора Владимира Путина в Будапешт для проведения мирных переговоров с участием Украины, германии и Франции выглядят цинично.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом в комментарии НВ сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, логика, которой на данный момент руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике России, вредна и для венгров, и для украинцев.

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«На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины», — подчеркнул он.

Николенко отметил, что политическая кампания правящей партии в Венгрии во время парламентских выборов была построена на устрашении венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию.

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«Очевидно, после выборов в Будапеште перешли к следующему этапу — помочь Путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей. Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев», — добавил спикер МИД Украины.

Николенко также отметил, что к этой же категории относятся заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях.

Он пояснил, что Россия пытается перевести расчеты по поставкам газа в Европу в национальную валюту, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций.

«Русской военной машине нужны ресурсы для продолжения войны против Украины. В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к нашему государству», — подчеркнул Николенко.

Он также призвал Венгрию «перейти на верную сторону истории». Николенко добавил, что сделать это «никогда не поздно».

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ. 4 апреля венгерский премьер объявил о своей победе на парламентских выборах.

Владимир Зеленский заявил, что Орбану, недавно переизбранному на четвертый срок, придется выбрать между РФ и остальным миром.

Будапешту такие высказывания Зеленского не понравились.





6 апреля Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре с ним якобы дал утвердительный ответ на его предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но «с условиями».

В Офисе президента Украины назвали такое заявление «медийным хайпом».

В этот же день Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, хотя Европейский Союз против.







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