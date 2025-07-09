Президент США Дональд Трамп в последнее время резко изменил тональность своих слов в сторону диктатора РФ Путина (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Сделанные накануне заявления Дональда Трампа в адрес Владимира Путина были не просто жесткими а, похоже, отражали гораздо более глубокое разочарование тем, что российский диктатор «водит президента США за нос.»

Об этом говорится в опубликованной 9 июля телеканалом CNN аналитической статье за авторством Аарона Блейка.

Если несколько месяцев назад президент США удивлял мировую общественность заявлениями вроде «Путин хочет мира в Украине», то в последние дни, и особенно во время выступления на заседании правительства 8 июля, Трамп резко изменил тональность своих слов, пишет журналист.

Реклама

Трамп, в частности, предположил, что диктатор РФ, за которого он ранее неоднократно ручался и которого годами странным образом избегал критиковать, может быть «ненадежным собеседником», пишет Блейк.

«Если вы хотите знать правду, Путин постоянно обманывает нас. (…) Он всегда очень мил, но это оказывается бессмысленным», — сказал президент.

Кроме того, 8 июля президент США отменил кратковременную паузу в поставках оружия для обороны Украины (при этом намекнув, что ее организовал не он, а другие члены его администрации). Затем он сначала публично похвалил мужество украинских бойцов и намекнул, что инвестиции, которые Белый дом вложил в оборону Украины, не были пустой тратой, как считают его многие сторонники в движении MAGA.

«И я скажу так: украинцы, независимо от того, считаете ли вы несправедливым, что мы дали все эти деньги, или нет, они были очень храбрыми, потому что кто-то должен был управлять этим оборудованием. И многие люди, которых я знаю, не стали бы этим заниматься», — сказал Трамп.

Как предполагает Блейк, вполне возможно, что последние заявления Трампа — попытка публично надавить на Путина, а не сигнал о решительном изменении политики Белого дома в отношении России.

«Примечательно, что 8 июля американский президент отказался принять пакет новых санкций против России, который поддерживают более двух третей сенаторов обеих партий. Если бы Трамп действительно потерял терпение к Путину, этот вариант был бы готов, но он пока не идет на это», — написал журналист.

Как считает Блейк, все же есть некоторые признаки, что это Трамп конкретно изменил свое отношение к диктатору РФ.

Во-первых, похоже, президент США начинает понимать, что его цели в Украине несовместимы с целями Путина и страны-агрессора.

«Для Трампа всегда важно добиться „победы“ — в данном случае, мирного соглашения, которое он обещал и не смог заключить в первый день своего президентства. Он, похоже, не слишком озаботился тем, как на самом деле будет выглядеть это мирное соглашение, и предложил Украине пойти на огромные уступки. Но Путин практически никоим образом не показал, что он действительно заинтересован в заключении соглашения, которое не предусматривает захват всей Украины», — пишет Блейк.

Во-вторых, возможно, Трамп искренне верил в свои способности заключать сделки и считает, что Путин его обманул. Соответственно, последние заявления президента США, похоже, отражают глубокое разочарование тем, что российский диктатор «водит его за нос», считает журналист.

«Можно понять, почему Трамп пришел к такому выводу — пусть и с опозданием — после событий прошлой недели. Вскоре после его телефонного разговора с Путиным Россия нанесла крупнейший в истории удар беспилотниками по Украине», — пишет Блейк.

При этом выбор стороны в войне, которую РФ развязала против Украины — вопрос не только морали, но и вопрос реальной политики. И, возможно, последний расчет, который является для Трампа гораздо более важным, меняется, подытожил журналист.

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с Путиным.

8 июля президент США заявил на заседании правительства, что Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

«Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — его солдаты, в основном его солдаты и их солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю», — сказал Трамп.

При этом, когда журналисты спросили его о возможных действиях в адрес Путина, президент США отказался подробно отвечать.

«Я не буду вам рассказывать, мы хотим сделать небольшой сюрприз», — сказал он.