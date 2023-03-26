Информационная операция по манипулированию Западом. Путин, вероятно, хотел разместить ядерное оружие в Беларуси до войны в Украине — ISW 26 марта, 08:40 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, намерен разместить российское ядерное тактическое оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину, однако воздержался, чтобы сохранить возможность разместить его в рамках предстоящей информационной операции по манипулированию Западом.

Об этом говорится в строительстве ISW по итогам субботы, 25 марта.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России разместить ядерное оружие на территории его страны еще 30 ноября 2021 года, а в феврале 2022 года Беларусь упразднила конституционный пункт, закрепляющий нейтральный статус Беларуси.

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В январе и феврале 2022 года эксперты ISW прогнозировали, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Минском.

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Путин, вероятно, воздержался от развертывания оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить возможность разместить его в рамках предстоящей российской информационной операции по манипулированию Западом.

Аналитики заявляют, что заявление диктатора о размещении тактического ядерного оружия не имеет отношения к риску перерастания в ядерную войну, он остается крайне низким.

«Владимир Путин сознательно использует лживые аргументы, чтобы воспользоваться страхами Запада перед ядерной войной. Он угрожает применить ядерное оружие, не собираясь делать этого на самом деле», — говорится в сообщении.

Аналитики Института также предполагают, что интервью главы РФ напрямую связано с ожиданием украинского контрнаступления.

«Многие известные российские военные блогеры и официальные лица предупреждали, что украинские войска, вероятно, скоро попытаются начать большое контрнаступление. Действия Путина говорят о том, что он согласен и боится потенциального успеха украинского контрнаступления», — говорится в отчете ISW.

25 марта кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Белоруссии ядерное оружие.

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

В тот же день Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом». По его словам, Россия будет вынуждена «соответствующим образом реагировать».

Минобороны Великобритании заявило, что Путин распространяет заведомо ложную информацию.