Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что только Россия проигнорировала волеизъявление украинцев, а также попыталась изменить границы Украины силой (Фото: сайт МИД Украины)

На референдуме 1991-го украинцы определились с границами государства , поддержав независимость Украины в нынешних международно признанных пределах, поэтому идеи о проведении «референдума» в условиях оккупации со стороны РФ — инструмент аннексии.

С таким заявлением 9 ноября выступил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий и опубликовал соответствующий пост в социальной сети Х. Таким образом он прокомментировал резонансные высказывания ультралевого французского политика Жана-Люка Меланшона о «референдуме» на Донбассе.

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«Господин Меланшон, украинцы уже урегулировали вопрос о границах своей страны. На общенациональном референдуме 1991 года более 90% избирателей поддержали независимость Украины в пределах её нынешних международно признанных границ. Большинство проголосовало „за“ в каждом регионе, включая Донбасс (83%)», — написал Тихий.

Кроме того, спикер МИД подчеркнул, что только страна-агрессор Россия проигнорировала волеизъявление украинцев, а также попыталась изменить границы силой, начав агрессивную войну против Украины.

По словам Тихого, диктатор РФ Владимир Путин отказывается прекратить войну — несмотря на конструктивные предложения Украины и её партнёров. Именно из-за этого война до сих пор продолжается.

«„Референдумы“ под оккупацией — это инструмент аннексии, а не выражение воли народа. Ни одна цивилизованная демократическая страна никогда бы не приняла бы этого в пределах своих границ, поэтому не стоит предлагать это украинцам», — резюмировал представитель МИД.

Лидер французской ультралевой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон 7 ноября заявил, что мирное урегулирование войны в Украине не может предусматривать уступку территории Донбасса без согласия населения.

«Мы не можем согласиться с тем, чтобы рассматривать возможность мира через территориальные уступки в Украине, не спросив соответствующее население, согласно ли оно находиться по ту или иную сторону границы», — сказал Меланшон своим сторонникам на массовом митинге в пригороде Парижа Ле-Бурже.

Позже глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал эти заявления. В комментарии изданию RTL он сказал, что Меланшон «просто сделал себя спикером Кремля». По мнению министра, это окончательно лишает политика права претендовать на должность, к которой он стремится.

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Впоследствии Меланшон ответил на критику в посте в социальной сети X. Он заявил, что Барро пытается приписать ему свою собственную политику отказа от Донбасса, упомянув предложение о «территориальном обмене» от декабря 2025 года.

«Бедняга Барро снова упустил возможность промолчать», — написал политик.