Эрдоган выступил с речью об убийстве журналиста Хашкаджи: главное

23 октября президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

НВ приводит главные тезисы заявления Эрдогана.

Erdogan has questions for Saudi Arabia over Khashoggi's death: "On whose orders did these people come here? Even when the murder was clearly committed, why were many conflicting announcements made? And why has the body... still not been found?" https://t.co/mpMZXcuZTA pic.twitter.com/WEryeedzSX