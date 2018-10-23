23 октября 2018, вторник

Эрдоган выступил с речью об убийстве журналиста Хашкаджи: главное

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Эрдоган заявил, что убийство Хашкаджи было спланированным, и потребовал, чтобы преступников судили в Стамбуле

Эрдоган заявил, что убийство Хашкаджи было спланированным, и потребовал, чтобы преступников судили в Стамбуле

23 октября президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

НВ приводит главные тезисы заявления Эрдогана.

  • Убийство было спланированным. У Турции есть убедительные доказательства этого. Накануне убийства две группы лиц, причастных к преступлению, посетили генконсульство в Стамбуле, Белградский лес и район Ялова. Группа из 15 человек прибыла в консульство по отдельности перед тем, как в 1:08 дня туда вошел Хашкаджи, перед визитом журналиста был также удален жесткий диск (вероятно системы видеонаблюдения - ред.). Правительство Саудовской Аравии официально созналось в убийстве через 17 дней. 

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  • Эрдоган подтвердил, что из консульства вышел двойник Хашкаджи в тот день, когда журналист умер. Он зафиксирован на камерах видеонаблюдения.
  • Убийство было политическим. Тот факт, что его жертвой стал всемирно известный журналист возлагает на Анкару особую ответственность. Совесть человечества требует пояснения деталей убийства и привлечения к ответственности всех участников и организаторов, в том числе находящихся за пределами Турции. Возложение вины на пару сотрудников службы безопасности и разведки не удовлетворят ни нас, ни международное сообщество. Важно, чтобы такое критически важное расследование проводилось "нейтральным и справедливым комитетом".
  • Мы хотим ответа на вопросы, почему и по чьему приказу было совершено убийство, а также почему расследование в консульстве позволили провести не сразу же, но дни спустя, почему были сделаны противоречивые заявления, и почему до сих пор не нашли тело Хашкаджи.

  • Если саудовская сторона утверждает, что тело Хашкаджи передали соучастнику преступления в Турции, Эр-Рияд обязан назвать его имя.
  • Дипломатический иммунитет, который является частью Венской конвенции, будет обсуждаться. Венская конвенция не разрешала такого "жестокого" убийства в здании консульства. 
  • Суд над 18 лицами, арестованными в Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашкаджи должен пройти в Стамбуле.

НВ

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