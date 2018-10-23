Эрдоган выступил с речью об убийстве журналиста Хашкаджи: главное

23 октября президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
НВ приводит главные тезисы заявления Эрдогана.
- Убийство было спланированным. У Турции есть убедительные доказательства этого. Накануне убийства две группы лиц, причастных к преступлению, посетили генконсульство в Стамбуле, Белградский лес и район Ялова. Группа из 15 человек прибыла в консульство по отдельности перед тем, как в 1:08 дня туда вошел Хашкаджи, перед визитом журналиста был также удален жесткий диск (вероятно системы видеонаблюдения - ред.). Правительство Саудовской Аравии официально созналось в убийстве через 17 дней.
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- Эрдоган подтвердил, что из консульства вышел двойник Хашкаджи в тот день, когда журналист умер. Он зафиксирован на камерах видеонаблюдения.
- Убийство было политическим. Тот факт, что его жертвой стал всемирно известный журналист возлагает на Анкару особую ответственность. Совесть человечества требует пояснения деталей убийства и привлечения к ответственности всех участников и организаторов, в том числе находящихся за пределами Турции. Возложение вины на пару сотрудников службы безопасности и разведки не удовлетворят ни нас, ни международное сообщество. Важно, чтобы такое критически важное расследование проводилось "нейтральным и справедливым комитетом".
- Мы хотим ответа на вопросы, почему и по чьему приказу было совершено убийство, а также почему расследование в консульстве позволили провести не сразу же, но дни спустя, почему были сделаны противоречивые заявления, и почему до сих пор не нашли тело Хашкаджи.
Erdogan has questions for Saudi Arabia over Khashoggi's death: "On whose orders did these people come here? Even when the murder was clearly committed, why were many conflicting announcements made? And why has the body... still not been found?" https://t.co/mpMZXcuZTA pic.twitter.com/WEryeedzSX— CNN International (@cnni) 23 октября 2018 г.
- Если саудовская сторона утверждает, что тело Хашкаджи передали соучастнику преступления в Турции, Эр-Рияд обязан назвать его имя.
- Дипломатический иммунитет, который является частью Венской конвенции, будет обсуждаться. Венская конвенция не разрешала такого "жестокого" убийства в здании консульства.
- Суд над 18 лицами, арестованными в Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашкаджи должен пройти в Стамбуле.
НВ
Журнал Новое Время №38
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