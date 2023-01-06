Говорить о пророссийской позиции Израиля очень преждевременно — израильский журналист 6 января, 16:18 Глава МИД Израиля Эли Коэн (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Израильский журналист Сергей Ауслендер в интервью Радио NV, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Израиля Эли Коэна об Украине, заявил, что говорить о пророссийской позиции этой страны преждевременно.

В интервью Радио NV Ауслендер напомнил, что Эли Коэн – бывший министр разведки и «знает больше, чем мы все вместе взятые».

Также, по словам израильского журналиста, его коллега Барак Равид определенным образом интерпретировал заявление Коэна в своем твите, а сам Эли Коэн ничего не говорил о пророссийской позиции.

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«Он сказал следующее: „Иерусалим будет продолжать гуманитарную помощь Украине. По поводу остального мы будем соблюдать тишину“. То есть избегать публичных заявлений по поводу остального. Под остальным подразумевается военная или какая-то схожая с ней помощь. Говорить о том, что Израиль в отношении войны с Украиной становится на пророссийскую позицию, это крайне преждевременно, как мне кажется», — объяснил Ауслендер.

Он добавил, что осуждает переговоры Коэна с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, «но я в этом случае журналист, а Эли Коэн – министр: он решает, с кем и как ему разговаривать».

Ранее The Times of Israel сообщило, что в правительстве новоизбранного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху указали на изменение политики в отношении Украины. По словам журналиста Walla News Барака Равида, в своем первом выступлении новый глава МИД Эли Коэн намекнул, что, в отличие от предшественника Яира Лапида, он не будет публично осуждать Россию. В то же время, новый министр пообещал продолжать гуманитарную помощь Украине.

3 января The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного дипломата сообщило, что Эли Коэн передал стране-агрессору России послание от госсекретаря США Энтони Блинкена. Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал Коэна за разговор с Лавровым.