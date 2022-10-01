Кулеба обсудил со Столтенбергом заявку Украины на членство в НАТО
Кулеба позвонил Столтенбергу после решения Украины подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)
В субботу, 1 октября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после того, как накануне Украина объявила о подаче заявки на вступление в Альянс в ускоренном режиме.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
В ходе разговора министр подробно проинформировал генсека НАТО о заявке Украины на членство.
«Мы договорились поддерживать контакт на этот счет», — отметил глава украинского МИД.
Кулеба и Столтенберг также обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии.
Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмигаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга вечером 30 сентября отреагировал на подачу заявки Украиной на вступление в Альянс. Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Столтенберг повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.
Генсек также напомнил, что решение о членстве должны принимать все 30 членов Североатлантического Альянса. По его словам, сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы оказывать непосредственную поддержку Украине и помогать ей защищаться: "Сейчас это основное направление и основные усилия союзников по НАТО".
Канада и страны Балтии заявили, что поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО. В Германии также заявили, что поддерживают желание Украины вступить в НАТО, но подчеркнули, что необходимо коллективное решение.
В то же время в Белом доме заявили, что «пока не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО».
По данным Politico, заявление Украины стало неожиданностью для администрации Байдена.
Украина 21 февраля 2019 года закрепила курс на членство в Европейском Союзе и НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации и оккупацией в 2014 году Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году.