Заявка Украины в НАТО в ближайшее время поступит в Брюссель — Стефанишина 2 октября, 07:52 Украина хочет вступить в НАТО по ускоренной процедуре (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

Заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе.

Об этом заявила министер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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«Обращение [заявка Украины о вступлении в НАТО за ускоренной процедурой] уже на пути в Брюссель, все оформлено, оно уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру и страны-союзники», — сказала Стефанишина в эфире телемарафона.

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Министр отметила, что в обращении Украина ссылается на опыт Швеции и Финляндии, предлагая Альянсу ускоренную процедуру вступления без прохождения этапа Плана действий по членству (ПДЧ).

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмигаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга вечером 30 сентября отреагировал на подачу заявки Украиной на вступление в Альянс. Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Столтенберг повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.

Генсек также напомнил, что решение о членстве должны принимать все 30 членов Североатлантического союза. По его словам, сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы оказывать непосредственную поддержку Украине и помогать ей защищаться: "Сейчас это основное направление и основные усилия союзников по НАТО".

Канада и страны Балтии заявили, что поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО. В Германии также заявили, что поддерживают желание Украины вступить в НАТО, но подчеркнули, что необходимо коллективное решение.

В то же время в Белом доме заявили, что «пока не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО».

По данным Politico, заявление Украины стало неожиданностью для администрации Байдена.

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Украина 21 февраля 2019 года закрепила курс на членство в Европейском Союзе и НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации и оккупацией в 2014 году Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году.