Сами не будут делать шагов. Минобороны Германии поддерживает желание Украины вступить в НАТО, но нужно коллективное решение 1 октября, 13:49 Кристина Ламбрехт (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт поддержала волю Украины выбрать ускоренное вступление в НАТО, но оно, по ее словам, связано с определенными условиями.

Об этом сообщает Die Welt.

Министр согласилась с тем, что Украина имеет право выбора присоединения к тем или иным союзам. Однако, по ее словам, этот вопрос должны обсудить все 30 стран-членов Альянса.

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«Германия не будет делать никаких шагов сама», — сказала Ламбрехт.



Заявку Украины на вступление в НАТО поддержали Канада и страны Балтии. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что для принятия Украины в Альянс «сейчас не время». По его мнению, лучший путь поддержки Украины — практическая поддержка «на земле». Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что перед подачей заявки на вступление в НАТО Украина проводила консультации с Альянсом.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском договоре безопасности.