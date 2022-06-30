Путин ждет «усталости от Украины», и это может стать катастрофой для мира — Яценюк 30 июня, 19:55 Яценюк: 33-м членом НАТО должна быть Украина (Фото:Арсений Яценюк / Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин ждет, чтобы наступила «усталость от Украины», которая может обернуться катастрофой не только для Украинского государства, но и для всего свободного мира. Об этом 29 июня заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014—2016 годах Арсений Яценюк.



Цель Путина — бороться против НАТО и США, распылить ЕС, создать альянс диктаторов, но своей «безумной исторической миссией» он видит завоевание Украины, рассчитывая, что свободный мир будет демонстрировать усталость от войны на украинских территориях. Это может обернуться катастрофой как для Украины, так и для всего мира, поэтому Путина и таких диктаторов, как он, необходимо привлечь к ответственности, утверждает Яценюк.

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В то же время, подчеркнул экс-премьер, кремлевский диктатор не достиг ни одной цели, в частности НАТО увеличилось с 30 до 32 членов. «Это совершенно противоположно тому, чего ожидал Путин. Он стремился, напротив, подорвать Альянс. Но я убежден, что правильным решением было бы иметь не 32 члена НАТО, а по крайней мере 33. 33-м членом НАТО должна быть Украина», — сказал он в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

Глава КБФ напомнил слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что НАТО устарело. «Но НАТО уже не устарело. Оно обновилось, возродилось. НАТО решило найти адекватные ответы на вызовы, с которыми столкнулись Альянс и свободный мир», — сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас у свободного мира достаточно инструментов, чтобы противостоять фейковым нарративам Путина. «Говорить правду, следовать этой правде и делать все возможное для того, чтобы Украина стала страной-победительницей. Победит Украина и свободный мир. И у нас есть все, чтобы этого добиться. Иначе диктаторы захватят этот мир», — заявил Арсений Яценюк.

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