Рубио назвал приоритет Трампа в войне России против Украины

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Такое заявление Рубио сделал на встрече с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции войну в Украине.

«Говоря о российско-украинской войне, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается ее завершение и урегулирование путем переговоров», — сообщили в Госдепе.

Реклама

Также госсекретарь США обсудил с главами МИД трех стран ситуацию на Ближнем Востоке, и в Иране в частности.

«Рубио обсудил с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке и недопущения разработки и получения Ираном ядерного оружия», — добавили в Госдепе.

12 июня президент США Дональд Трамп признал, что российскому диктатору Владимиру Путину безразличны огромные потери войск РФ в войне против Украины.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что страна-агрессор Россия имеет «козыри» в любых мирных переговорах по прекращению войны в Украине, поскольку она «захватила большую территорию». В то же время президент США считает, что главным препятствием для завершения войны в Украине является не Кремль, а отсутствие «козырей» у президента Владимира Зеленского.