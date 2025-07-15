Рубио назвал приоритет Трампа в войне России против Украины

15 июля, 08:19
Поделиться:
Марко Рубио назвал главный приоритет Дональда Трампа в войне в Украине (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Марко Рубио назвал главный приоритет Дональда Трампа в войне в Украине (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевым приоритетом президента Дональда Трампа является урегулирование войны в Украине путем дипломатии.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Такое заявление Рубио сделал на встрече с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции войну в Украине.

«Говоря о российско-украинской войне, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается ее завершение и урегулирование путем переговоров», — сообщили в Госдепе.

Реклама

Читайте также:
Карты в руки диктатору. Politico назвал семь «козырей», которые Трамп отдал Путину в переговорах о войне РФ против Украины

Также госсекретарь США обсудил с главами МИД трех стран ситуацию на Ближнем Востоке, и в Иране в частности.

«Рубио обсудил с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке и недопущения разработки и получения Ираном ядерного оружия», — добавили в Госдепе.

12 июня президент США Дональд Трамп признал, что российскому диктатору Владимиру Путину безразличны огромные потери войск РФ в войне против Украины.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что страна-агрессор Россия имеет «козыри» в любых мирных переговорах по прекращению войны в Украине, поскольку она «захватила большую территорию». В то же время президент США считает, что главным препятствием для завершения войны в Украине является не Кремль, а отсутствие «козырей» у президента Владимира Зеленского.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Дональд Трамп Война России против Украины Марко Рубио

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies