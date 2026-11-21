Президент США Дональд Трамп на трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае, 19 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли успеет добиться заключения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией до начала января 2027 года, считают большинство слушателей Radio NV, опрошенных в субботу, 21 ноября.

Результаты опроса включают анализ 1263 голосов. Слушатели ответили на вопрос о том, успеют ли США заключить мирное соглашение по Украине до того, как демократы установят полный контроль над Конгрессом.

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Вряд ли успеют, но будут сильно на нас давить — 734 голоса, или 58,1%.

Это невозможно, пока Путина не загнали в угол — 447 голосов, или 35,4%.

Должны успеть, иначе кто будет спасать Путина — 82 голоса, 6,5%.

Фото: Радио NV

Результаты опроса не являются репрезентативными для территории Украины в целом.

20 ноября газета Financial Times сообщила, что администрация президента США уведомила европейских и украинских чиновников о своем стремлении к тому, чтобы Киев заключил мирное соглашение с РФ до начала января 2027 года — еще до того, как демократы получат полный контроль над Конгрессом.

Это усилило опасения, что Украина может быть вынуждена заключить соглашение на условиях Кремля, говорилось в материале.