Кто в России остается единственным источником оппозиции войне — британский издатель 15 марта, 17:37 В отличие от россиян, у ВСУ нет проблем с мотивацией на этой войне (Фото:Сухопутні війська ЗС України / Facebook)

У диктатора Владимира Путина достаточно ресурсов, чтобы продолжать вторжение в Украину еще как минимум два года, однако упадок духа в войсках может помешать ему. Такое мнение в своей колонке высказал научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон.



Сейчас слишком мало признаков антивоенных настроений в России. Напротив, опросы указывают на постоянно высокий уровень общественной поддержки вторжения, тогда как его противники преимущественно хранили молчание или бежали из страны, констатирует он.

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«Полное отсутствие каких-либо значительных попыток протестов против войны указывает по меньшей мере на пассивное принятие вторжения. Перспективы кремлевского переворота выглядят столь же призрачными. Хотя многие представители российской элиты, как говорят, были поражены решением о вторжении в Украину, с тех пор они смирились с новой реальностью и в основной массе слишком зависят от Путина, чтобы бросить серьезный вызов Кремлю», — говорится в колонке.

Впрочем, в отсутствие очевидных внутренних вызовов, проблема Путина кроется там, где искать ее казалось бы парадоксальным, пришел к выводу эксперт. Речь идет о росте признаков деморализации в рядах российских вооруженных сил.

«Военные остаются единственным потенциальным источником серьезной оппозиции войне. Если российские командиры будут упорствовать в своей тактике „людских волн“, а мобилизованные продолжат гибнуть в больших количествах, нынешняя волна недовольства может перерасти в открытый мятеж с крайне непредсказуемыми последствиями для Путина и его режима», — написал Дикинсон.

По его словам, украинские солдаты сосредоточены на четко определенной цели освобождения своей страны. А вот военные цели России размыты и часто пересматриваются, недостаток боевого духа становится серьезной проблемой для путинской армии.

Лучшее представление о масштабе этой проблемы появится во время ожидаемых весной наступлений обеих сторон, прогнозирует автор.

«На этом этапе Путин готовится к продолжительной войне и все еще надеется победить Запад. У него стабильная база на родине и достаточно ресурсов, чтобы потенциально продолжать вторжение еще как минимум два года. Однако ситуация может кардинально измениться, если его деморализованная армия откажется воевать», — резюмировал Дикинсон.

Американский Институт изучения войны указывал на «очевидное стремление Путина подготовить народ к затяжной и болезненной войне», однако «безграничные человеческие ресурсы в России — это миф».

Все чаще мобилизованные записывают обращения к командованию оккупационных войск и Путину, где жалуются, что их без подготовки отправляют на штурмы позиций ВСУ.