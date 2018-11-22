Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер — Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер.
Об этом он сказал в интервью итальянскому агентству AGI, которое обнародовано на сайте российского МИД.
По словам Лаврова, Москва сохраняет настрой на налаживание нормальных, конструктивных отношений со США, но пока они "остаются заложниками разборок в американской политической элите, многие представители которой не стесняются разыгрывать "российскую карту" в своих целях".
"С их подачи в СМИ культивируется недоверие к нашей стране, подогреваются русофобские настроения. О постоянно расширяющихся запретах на взаимодействие с Россией даже не говорю. Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер", – сказал Лавров.
Дипломат отметил, что отношения между США и РФ были разрушены еще при Бараке Обаме.
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