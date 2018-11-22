22 ноября 2018, четверг

Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер — Лавров

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Лавров заявил, что Москва сохраняет настрой на налаживание нормальных отношений с Вашингтоном
Фото: pixabay.com

Лавров заявил, что Москва сохраняет настрой на налаживание нормальных отношений с Вашингтоном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер.

Об этом он сказал в интервью итальянскому агентству AGI, которое обнародовано на сайте российского МИД.

По словам Лаврова, Москва сохраняет настрой на налаживание нормальных, конструктивных отношений со США, но пока они "остаются заложниками разборок в американской политической элите, многие представители которой не стесняются разыгрывать "российскую карту" в своих целях".

"С их подачи в СМИ культивируется недоверие к нашей стране, подогреваются русофобские настроения. О постоянно расширяющихся запретах на взаимодействие с Россией даже не говорю. Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер", – сказал Лавров.

Дипломат отметил, что отношения между США и РФ были разрушены еще при Бараке Обаме.

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