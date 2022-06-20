Путин думает только о захвате новых земель — экс-президент Латвии

20 июня, 17:47
Цей матеріал також доступний українською
Валдис Затлерс (Фото:Скриншот/Youtube/Radio Baltkom I Mixnews)

Валдис Затлерс (Фото:Скриншот/Youtube/Radio Baltkom I Mixnews)

Российский диктатор Владимир Путин живет идеями российской империи и думает только о захвате новых земель, заявил экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

«Будучи президентом, я неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Этот человек живет идеями Российской империи XVII века и думает только о расширении границ России и захвате новых земель», — сказал он в интервью haqqin.

Видео дня

По словам экс-президента, Кремль, возможно, сам того не желая, подтолкнул страны Балтии к строительству и усилению своих армий.

Читайте также:

Затлерс заявил, что пока из России не поступало ни одного сигнала о том, что война против Украины может вскоре закончиться.

«Мы видим лишь демонстрацию решимости Кремля еще активнее вести боевые действия и угрожать вторжением в соседние с Украиной страны», — сказал он.

По его словам, дже если Украина победит и война закончится, проблемы с Россией никуда не денутся.

«Мы знаем, каким примерно будет план восстановления Украины, но у нас нет плана в отношении Российской Федерации», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=OxqmRnIWfEA
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Латвия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X