Путин думает только о захвате новых земель — экс-президент Латвии 20 июня, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Валдис Затлерс (Фото:Скриншот/Youtube/Radio Baltkom I Mixnews)

Российский диктатор Владимир Путин живет идеями российской империи и думает только о захвате новых земель, заявил экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

«Будучи президентом, я неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Этот человек живет идеями Российской империи XVII века и думает только о расширении границ России и захвате новых земель», — сказал он в интервью haqqin.

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По словам экс-президента, Кремль, возможно, сам того не желая, подтолкнул страны Балтии к строительству и усилению своих армий.

Затлерс заявил, что пока из России не поступало ни одного сигнала о том, что война против Украины может вскоре закончиться.

«Мы видим лишь демонстрацию решимости Кремля еще активнее вести боевые действия и угрожать вторжением в соседние с Украиной страны», — сказал он.

По его словам, дже если Украина победит и война закончится, проблемы с Россией никуда не денутся.

«Мы знаем, каким примерно будет план восстановления Украины, но у нас нет плана в отношении Российской Федерации», — сказал он.

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