В НАТО заявили, что следующее заседание в формате Рамштайн состоится 17 ноября в Брюсселе

Онлайн-заседание в формате Рамштайн в Киеве, июль 2025 года (Фото: Денис Шмыгаль / Telegram)

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

На заседании будут председательствовать представители Великобритании и Германии.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 8 сентября. По ее итогам страны-партнеры объявили о новых взносах и пакетах помощи для усиления украинской армии.

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В частности, партнеры объявили о новых поставках перехватчиков для систем ПВО Patriot и самолетов F-16, а также о передаче дронов, артиллерийских снарядов, ракет для борьбы с беспилотниками и средств на закупку вооружения.

На заседании в сентябре министр обороны Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый впервые представили партнерам план войны, в соответствии с которым действуют Силы обороны.

Формат Рамштайн был запущен в апреле 2022 года по инициативе Соединенных Штатов для координации военной помощи Украине. В него входят более 50 стран. После смены власти в США в январе 2025 года заседания Контактной группы возглавляют Великобритания и Германия.