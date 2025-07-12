Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в ближайшие 10 дней и пройдет онлайн, сообщил на брифинге координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

«Это будет виртуальная встреча, так министры обороны (контактной группы — ред.) решили. И это заседание будет под председательством Великобритании и Германии, как мы это сделали на последних встречах», — заявил генерал Фройдинг, сообщило Суспільне.

Реклама

Это будет 29-е заседание министров обороны стран-членов контактной группы по вопросам Украины.

24 июня о том, что в июле запланировано заседание в формате Рамштайн, сообщал министр обороны Великобритании Джон Хили.

Хили отметил, что во время этого заседания он, вместе с министрами обороны Украины Рустемом Умеровым и Германии Борисом Писториусом, обсудит обновление механизма Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Целью, по его словам, является налаживание координации между коалициями, а также усиление взаимодействия с инициативой NSATU (Миссия НАТО по помощи Украине) и НАТО для долгосрочной поддержки Украины.

4 июня в Брюсселе состоялось 28-е заседание Рамштайн — в котором, в частности, принимал участие в онлайн-формате президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках мероприятия министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске инициативы по укреплению и поддержке противовоздушной обороны Украины. По словам министра, к этой инициативе должны присоединиться Бельгия, Эстония, Италия, Швеция и Турция.

Кроме этого, глава Минобороны Великобритании Джон Хили подтвердил на заседании, что его страна планирует существенно увеличить поставки беспилотников для украинских военных.