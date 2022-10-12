Встреча в формате Рамштайн: Резников заявил, что вопрос усиления ПВО Украины первый в повестке дня 12 октября, 15:22 Резников на встрече в формате Рамштайн в Брюсселе (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Вопрос усиления ПВО Украины будет первым на повестке дня на заседании в формате Рамштайн, где западные союзники обсуждают военную помощь Украине в борьбе против РФ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«Начинается наша работа в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн-6 и встречи министров обороны НАТО. Пункт № 1 в сегодняшней повестке дня — усиление ПВО Украины», — отметил он.

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Резников добавил, что также будет проводить двусторонние встречи.

Очередное заседание в формате Рамштайн проходит в Брюсселе 12 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.



На фоне массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по городам Украины министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни Германия доставит Украине систему ПВО IRIS-T.

Также после российской атаки президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому современные системы ПВО.

В НАТО назвали вопрос усиления ПВО Украины «топ-приоритетом».