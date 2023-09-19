«Это будет замечательная встреча». В Германии начинается заседание в формате Рамштайн 19 сентября, 11:32 Марк Милли прибыл на встречу (Фото:t.me/suspilnenews)

В Германии, во вторник, 19 сентября, начинается заседание в формате Рамштайн.

Как сообщает Радио Свобода, на встречу уже прибыли министр обороны Украины Рустем Умеров, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, а также министр обороны США Ллойд Остин.

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«Это будет замечательная встреча» — сказал генерал Милли.

Это будет уже 15-я встреча на авиабазе Рамштайн.

Прошлая встреча в формате Рамштайн состоялась 18 июля. Среди приоритетов были поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус был направлен на ПВО, боеприпасы и броню.

