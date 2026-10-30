Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН после российских ударов, приведших к жертвам в Днепре, Чернигове и Кременчуге

Киев созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН с целью привлечения России к ответственности за удары по мирным жителям в Днепре , Чернигове и Кременчуге.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник на своей странице в соцсети X в пятницу, 30 октября.

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«В свете последних варварских зверств России против мирных жителей Украины в Днепре, Чернигове и Кременчуге, где российские ракеты намеренно убили 20 украинцев и ранили десятки других, мы созываем срочное заседание Совета Безопасности ООН. Изгнать Россию», — написал он.

О дате проведения заседания Мельник пока не сообщил.

29 октября Россия нанесла удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в городе Днепр. В результате атаки погибли 14 человек, столько же получили ранения. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. БпЛА попал в платформу, рядом с которой стояли электропоезд и пассажирский поезд.

В тот же день армия РФ атаковала центр Чернигова. В результате удара погибли две 15-летние девочки. Пострадали 25 человек, в том числе четверо детей. Восемь человек госпитализированы.

Также 29 октября российские оккупанты ударили дроном по многоэтажке в Кременчуге Полтавской области. Погибли три человека, среди 15 раненых — дети.