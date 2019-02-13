Заседание Совбеза ООН по Украине: США заверили о сохранении санкций против РФ до выполнения Минских соглашений Сегодня, 06:54 768 Цей матеріал також доступний українською EPA В США заявили, что именно РФ должна положить конец украинскому конфликту EPA

Санкции США будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не передаст Крым под контроль Украины.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн на заседании Совбеза ООН по ситуации в Украине.

"Наши санкции по Донбассу будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Наши санкции по Крыму также будут продолжаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины", - цитирует Коэна Интерфакс-Украина.

По его словам, именно Россия должна положить конец украинскому конфликту.

"Вывод войск из Восточной Украины и Крыма - это единственный приемлемый исход и единственный, который мы должны принять. Соединенные Штаты подчеркивают нашу однозначную позицию по Украине", - отметил он.