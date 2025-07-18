В следующем заседании Рамштайна примут участие Хегсет и Рютте — представители Британии в НАТО

18 июля, 17:00
По словам британских представителей, глава Пентагона Пит Хегсет и генсек НАТО Марк Рютте 21 июля будут принимать участие в заседании Рамштайна (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Глава Пентагона Пит Хегсет 21 июля примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Такое сообщение опубликовано 18 июля на странице в соцсети Х Объединенной делегации Великобритании в НАТО.

По словам британских представителей, глава Пентагона Пит Хегсет и генсек НАТО Марк Рютте 21 июля примут участие в заседании в формате Рамштайн, на котором будут сопредседательствовать Великробритания и Германия.

Как отмечают представители официального Лондона, участие Хегсета в заседании в формате Рамштайн следует за участием американской делегации в недавнем заседании Коалиции желающих, организованном премьер-министром Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«На этом заседании были согласованы структуры военного командования и управления для будущих многонациональных сил в Украине», — подытожили они.

https://twitter.com/UKNATO/status/1945855241938759680

12 июля координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в ближайшие 10 дней и пройдет в онлайн-режиме.

Позднее представитель Минобороны Германии в комментарии Суспільному уточнил, что мероприятие состоится в понедельник, 21 июля.

До того министр обороны Великобритании Джон Гили заявлял, что во время нового заседания в формате Рамштайн планируется обсуждение обновления механизма Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Основная цель мероприятия, по словам Гили — налаживание координации между коалициями, а также усиление взаимодействия с инициативой NSATU (Миссия НАТО по помощи Украине) и НАТО для долгосрочной поддержки Украины.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Рамштайн Пит Хегсет Марк Рютте Военная помощь

