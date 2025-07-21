Собрались 52 страны. В Киеве началось заседание Рамштайна

Джон Гили, Рустем Умеров и Борис Писториус во время заседания Рамштайнй в Брюсселе 4 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

В Киеве началось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн , в котором принимает участие новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль, сообщает Суспільне .

Во встречах онлайн примут участие 52 страны, включая страны НАТО, ЕС и других союзников. Цель Рамштайна — координация поставок оружия, военного обучения и общей поддержки Украины в войне против России.

Заседание проходит под председательством Великобритании и Германии после заявления президента США Дональда Трампа о поставках вооружения Украине, которое будут покупать европейские страны.

«Как члены этой Контактной группы по вопросам обороны Украины, мы должны со своей стороны присоединиться к 50-дневной кампании по вооружению Украины на поле боя, чтобы подтолкнуть [российского диктатора Владимира] Путина за стол переговоров», — подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Гилли, пишет Европейская правда.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Рустем Умеров на своем последнем заседании Рамштайн заявил, что Украина больше не является лишь получателем помощи, «мы теперь являемся полноправным участником совместного производства».

Умеров призвал партнеров довериться новому министру обороны, бывшему премьеру Денису Шмыгалю, который имеет «силу и опыт».

По словам Умерова, сегодня почти 40% потребностей фронта покрываются за счет внутреннего производства, а 95% дронов, используемых на фронте, изготовлены в Украине.

Умеров заявил, что в 2025 году международная помощь Украине в сфере безопасности достигла рекордной суммы в 43 миллиарда долларов — это самый большой показатель с начала полномасштабной войны. По его словам, в сотрудничестве с международными партнерами было сформировано девять функциональных коалиций, начата передача истребителей F-16 и Mirage, а также запущена коалиция беспилотников, что обеспечило Украине технологическое преимущество на поле боя.

Кроме того, Умеров отметил важность инвестиций в отечественный оборонно-промышленный комплекс. Он отметил, что впервые благодаря датской модели партнеры непосредственно вложили средства в украинские оборонные предприятия, общая сумма инвестиций превысила 4 миллиарда долларов.