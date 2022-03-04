Российские бизнесмены ужаснулись путинскому безрассудству. Что западные СМИ пишут о войне России против Украины 4 марта, 23:13 Цей матеріал також доступний українською Выиграть никому ненужную путинскую войну не сможет ни сам Путин, ни Россия, считает The Economist (Фото:REUTERS/Sputnik/Sergey Guneev)

Как должен действовать Запад в ответ на возможное усиление агрессии со стороны Путина, и какой видят войну в Украине жители России и США. НВ публикует обзор западной прессы



Российский лидер Владимир Путин дал миру понять, что пойдет до конца и несмотря на любое противодействие будет предпринимать еще более жестокие и разрушительные меры — не исключая ядерное оружие, пишет британский журнал The Economist в статье, сопровождающей свежую обложку издания. В ответ на эскалацию мир не должен отступить: не только потому, что бросить Украину на произвол судьбы — плохо, но и потому, что Путин на этом не остановится. В случае успеха в Украине его целями будут Грузия, Молдова и страны Балтии.

«Он не остановится, пока его не остановят», — подчеркивает издание.

Похоже, Путин сам поверил в свою пропаганду о вторжении на территорию, которая не является настоящей страной. Не ожидал он и мощных санкций против России, а также всесторонней поддержки Украины со стороны Запада. Рассчитывая на скорую капитуляцию украинских властей, глава Кремля не подготовил свой народ к братоубийственному конфликту с «дружественными славянами». Да и российские бизнесмены, которые верили в обещанный пропагандой мир, уже ужаснулись его безрассудству.

Теперь Запад должен продемонстрировать, что даже ценой потерь для собственной экономики готов лишать путинский режим ресурсов, помогающих ему вести войну и угнетать собственный народ. Если Путин усилит агрессию, Запад должен увеличить санкционное давление. Тем временем, параллельно с отправкой в Украину вооружения мир должен продолжать дипломатическую борьбу. Так, хотя Китай и Индия пока отказываются осуждать действия Путина, они могут пересмотреть свою позицию, если тот пойдет на эскалацию. Необходимо также доносить до российских военачальников, что им грозит Гаагский суд, а до российских элит — что в случае свержения путинского режима Россия сможет получить новый шанс.

«В глубоком смысле, выиграть никому ненужную путинскую войну не сможет ни сам Путин, ни Россия», — резюмирует The Economist.



Тем временем, два американских издания описывают, как воспринимают войну жители США и России. Так, еженедельник The New Yorker замечает: широкое освещение украинских событий в американских СМИ заставляет граждан страны испытывать глубокую причастность к конфликту, даже несмотря на относительное бессилие Запада помочь.

С самого начала администрация президента Джо Байдена активно рассекречивала материалы разведки о намерениях Москвы в отношении Украины, чтобы развенчать фальшивые поводы Путина для начала войны и разоблачить его подлинные мотивы — желание восстановить советский порядок. Вашингтон также ясно дал понять: США не будут вмешиваться в войну.

«Как бы грубо это ни звучало, но для американцев война в Украине — это скорее медиа-опыт, чем что-либо другое. Что мы будем преимущественно делать, так это наблюдать», — пишет The New Yorker.

И для этого есть все возможности. Большое количество видео, не в последнюю очередь снятого простыми украинцами на месте событий, обеспечивает американцев многогранным пониманием военных, дипломатических, исторических и человеческих очертаний конфликта. Этих видео настолько много, что в обиходе даже появился новый термин — «TikTok война».

«Наблюдать за войной в 2022 году означает переваривать подготовленные кусочки из буфета человеческих страданий», — формулирует The New Yorker. Однако и в этом есть смысл. Ведь такая вовлеченность и восприятие вооруженного конфликта через медиа тоже способствует связи между людьми и вызывает сожаление через границы и туман войны.

А вот россиянам сложно понять войну в Украине, пишет американская медиа-компания CNN. Многие из них не имеют доступа к достоверной информации. В результате, как считает 25-летняя собеседница издания москвичка Арина, российское общество поляризовалось: одни чувствуют стыд за вторжение в Украину, другие не видят своей ответственности за решение, которое они не принимали.

Противники войны пытаются выразить свое несогласие, однако сталкиваются с жестким противодействием со стороны силовиков. За первую неделю войны в Украине те задержали 7.624 протестующих, констатирует издание. Коллективные обращения к власти с призывом прекратить войну в Украине обнародовали ученые, медийщики и деятели культуры. За переговоры и установление мира высказались и некоторые российские миллиардеры, в частности, Олег Дерипаска и рожденный в Украине Михаил Фридман.

Впрочем, многие россияне просто не знают реальной ситуации в Украине, подчеркивает московский корреспондент CNN. Телевидение находится под контролем Кремля и вместо обстрелов украинских городов показывает сюжеты о так называемых украинских «националистах» и «неофашистах». Несколько лучше осведомлены о событиях в Украине молодые россияне, которые черпают информацию из интернета.

В сети недавно появилась методичка от онлайн-журнала для студентов Doxa о том, как обсуждать войну с родителями и родственниками, которые ее поддерживают. Издание сформулировало ответы на 17 наиболее распространенных аргументов, которые перетекают из сообщений кремлевской пропаганды в дискуссии простых россиян. Но уже через несколько дней российский регулятор потребовал от Doxa удалить этот материал.





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