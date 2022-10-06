США переместили авианосную ударную группу вблизи Кореи после ракетных запусков КНДР — CNN 6 октября, 06:35 Авианосная ударная группа ВМС США (Фото:en.wikipedia.org)

Авианосная ударная группа ВМС США движется в воды у Корейского полуострова. Это связано с напряжением, которое повысилось после серии ракетных запусков КНДР за последние две недели.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей безопасности Южной Кореи.



Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провел экстренное заседание в четверг после того, как Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты малой дальности.

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Совбез США предупредил, что провокация Северной Кореи встретит более сильный ответ, как продемонстрировала передислокация авианосца USS Ronald Reagan и его ударной группы в Японское море, после запуска Пхеньяном ракеты средней дальности. баллистическая ракета (КРБМ), пролетевшая над Японией.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также заявил в среду, что американская авианосная ударная группа будет передислоцирована к Японскому морю, что было охарактеризовано как «очень необычный» шаг, означавший «продемонстрировать решительную волю альянса Южной Кореи и США отвечать на любые провокации или угрозы со стороны Северной Кореи».

"КНДР наблюдает за тем, как США создают серьезную угрозу стабильности ситуации на Корейском полуострове и вблизи него, передислоцируя оперативную группу авианосцев в водах у Корейского полуострова", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи.