Япония заявила, что уничтожит любую ракету КНДР после предупреждения о запуске спутника 29 мая, 09:06 Приказ Хамады позволяет Силам самообороны уничтожить баллистическую ракету из Северной Кореи (Фото:Wikimedia)

В понедельник, 29 мая, министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал Силам самообороны уничтожить любые баллистические ракеты, приближающиеся к стране, после объявления Северной Кореей о планах запуска спутника в период с 31 мая по 11 июня.

Об этом сообщает NHK.

Заявление Министерства обороны Японии указывает на возможность того, что Пхеньян планирует запустить баллистическую ракету под прикрытием вывода спутника на орбиту.

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Приказ Хамады позволяет Силам самообороны уничтожить баллистическую ракету из Северной Кореи, которая может потенциально приземлиться на территорию Японии.

Для уничтожения объектов Министерство обороны Японии планирует использовать ракеты-перехватчики SM3 системы Aegis, которые расположены на эсминцах Морских сил самообороны в Восточно-Китайском море, а также наземные ракеты PAC3 системы Patriot, которые были развернуты в префектуре Окинава на юге Японии.

Ракеты будут уничтожены в воздушном пространстве над территорией Японии, ее исключительной экономической зоной и в открытом море вблизи страны.

В ночь на 29 мая представитель японской береговой охраны сообщил, что Северная Корея уведомила Японию о своем плане запуска спутника в период между 31 мая и 11 июня.

Военный спутник является составной частью усилий Северной Кореи в развитии технологий наблюдения, которые направлены на повышение точности ударов по целям в случае конфликта.