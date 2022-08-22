Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех россиян

22 августа, 16:14
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан страны-агрессора России.

Свое мнение он выразил во время конференции в Испании в понедельник, 22 августа, сообщает агентство Bloomberg.

«Запретить въезд всем россиянам — не лучшая идея… Мы должны быть более избирательными», — сказал Боррель.

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По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам, блок не должен открывать двери для олигархов, но «есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что не желают жить в такой ситуации».

Инфографика: НВ

Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на выдачу виз для российских туристов в конце августа. Такие страны, как Эстония, Латвия и Финляндия, призывают ввести общеблоковый запрет на въезд россиянам из-за полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые уже уже закрыли границы для граждан РФ. Боррель считает, что этот вопрос нужно было сначала обсудить на уровне ЕС.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

С нами воюет не Путин, а россияне. Они должны быть за это наказаны – Владимир Огрызко

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Визы Санкции против России Жозеп Боррель Война России против Украины

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