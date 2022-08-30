Глава МИД Германии предложила странам ЕС приостановить упрощенный визовый режим с Россией

30 августа, 17:10
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Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Глава МИД Германии Анналена Бербок предложила странам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим с Россией из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщает Die Welt.

Таким образом Бербок хочет разрешить спор о возможном замораживании виз для граждан России компромиссным предложением. Отмечается, что она предлагает лишь приостановить действие правил упрощения визового режима и выдачи многолетних виз.

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«Я считаю, что мы сможем найти хорошее решение в Праге», — сказала Бербок журналистам.

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По словам Бербок, для Германии также важно, чтобы люди, которые подвергаются преследованиям в РФ могли по-прежнему иметь возможность быстро покинуть Россию.

Инфографика: НВ

В Праге Чехии 30−31 августа проходит встреча глав МИД и Минобороны стран-участниц Евросоюза, где обсуждается запрет выдачи виз в Европу для россиян. На данное время запрет на выдачу виз туристам из РФ поддержали на практике уже 12 стран.

https://www.youtube.com/embed/rcaVS4IMpeg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Евросоюз Визы Российская агрессия Анналена Бербок

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