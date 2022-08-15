Запрет виз для граждан РФ. Смысл санкций не в том, чтобы облегчить участь россиянам — глава МИД Эстонии

15 августа, 17:44
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Фото:Urmas Reinsalu/Facebook)

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Фото:Urmas Reinsalu/Facebook)

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что санкции против России не должны облегчать жизнь россиянам, комментируя запрет на выдачу туристических виз гражданам страны-агрессора.

«Смысл санкций не предусматривает поиска способов облегчения участи российских граждан», — сказал он в интервью ERR.

Рейнсалу подчеркнул, что запрет туристических виз, как и другие санкции, призваны усилить давление кремлевский режим и граждан РФ, чтобы Россия прекратила агрессию в отношении Украины.

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Инфографика: НВ

11 августа Эстония приняла решение запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Запрет вступит в силу 18 августа.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ может стать одной из самых действенных мер против РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

https://www.youtube.com/embed/2jiaY6Kr41g
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Визы Российская агрессия Эстония Санкции США

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