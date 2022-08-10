Запрет шенгенских виз для россиян поддержал глава МИД председательствующей в ЕС Чехии 10 августа, 21:52 Ян Липавский во время визита в Гостомель (Фото:Foreign Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России.

В комментарии Novinky он заявил, что его страна не раз поднимала вопрос запрета на выдачу виз для россиян на встречах в Брюсселе на уровне глав МИД и премьер-министров. Чешский министр напомнил, что именно Чехия первой запретила выдачу виз гражданам РФ из-за агрессии против Украины.

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«Во время российской агрессии, которая до сих пор меняет свои заявленные границы, о туризме для российских граждан не может быть и речи», — подчеркнул Липавский.

Министр добавил, что вопрос запрета виз для россиян касается также европейской безопасности из-за влияния спецслужб Кремля в Европе.

«Мы убеждены, что приостановка выдачи виз рядовым гражданам России даст очень четкий и прямой сигнал обществу этой страны о том, что западный мир не намерен терпеть агрессию российского режима и ненавистническую риторику ​​против свободных демократических стран, ничем не угрожающих России», — заключил министр.

Чехия прекратила выдачу виз россиянам 25 февраля на следующий день после вторжения России в Украину. Также Чехия во втором полугодии председательствует в совете Евросоюза.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз немедленно прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что посещение Европы — это «привилегия, а не право человека».

Ранее с аналогичным призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский. Украина с 1 июля отменила безвизовый режим для граждан РФ.

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