Нет массовому туризму. Боррель рассказал, что решили в ЕС по поводу визовых ограничений для россиян 5 сентября, 00:07 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/ Johanna Geron)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в воскресенье, 4 сентября, рассказал, какое решение по поводу виз для граждан России было принято во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.

В блоге на сайте Европейской службы внешней связи Боррель написал, что страны ЕС согласовали совместную позицию, «уравновешивая необходимость значительно сократить количество россиян, выезжающих в ЕС, особенно для граничащих с Россией стран, с необходимостью более „адресного“ подхода». По его словам, возможность поездок должна сохраняться для противников войны против Украины, а также «студентов, ученых и так далее».



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Боррель также заявил, что нужно рассматривать вопрос о том, что делать с уже выданными многим россиянам шенгенскими визами, — рекомендации должна будет дать Еврокомиссия.

Инфографика: НВ

Глава европейской дипломатии отметил, что приостановление соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией затруднит получение россиянами виз, а некоторые государства ЕС, граничащие со страной-агрессором, смогут принять дополнительные меры — при условии, что это не будет нарушать Шенгенский кодекс о границах. Также главы МИД Евросоюза договорились не признавать паспорта, которые Россия раздает на захваченных украинских территориях. Боррель сообщил, что в ближайшие недели работа продолжится.

«Для меня важно было подать четкий сигнал: массовый российский туризм в Европе несовместим с ведением Россией агрессивной войны против европейской страны. Но мы также не должны допустить полного запрета для всех россиян», — написал он.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

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