«Это война Путина». Шольц не поддерживает общий запрет на въезд россиян в ЕС 11 августа, 15:05 Шольц скептичен в вопросе запрета выдачи виз россиянам из-за войны в Украине (Фото:Christian Mang/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает необходимым вводить общий запрет на въезд россиян в Евросоюз из-за войны России против Украины.

Об этом он сказал во время своей ежегодной пресс-конференции, пишет Der Tagesspiegel.

По словам немецкого канцлера, такое решение будет противоречить международному праву.

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Шольц пояснил свое отношение тем, что ответственность за войну против Украины несет российский диктатор Владимир Путин.

«Президент России несет ответственность за эту войну. Это война Путина, поэтому мне тяжело согласиться с этой идеей». — отметил он.

Шольц напомнил, что ЕС уже принял ряд решений о санкциях против людей в Москве, которые принимают решения.

«Мы будем продолжать это», — сказал канцлер Германии.

Он также заявил, что не считает оправданным введение санкционных мер против всех россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для всех россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли свои границы для граждан РФ, но требуют коллективного решения от стран ЕС.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.



Инфографика: НВ

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