С начала войны РФ против Украины в Евросоюз въехали почти миллион россиян 26 августа, 08:28 В ЕС подсчитали количество россиян, которые въехали в страны блока за полгода войны РФ против Украины (Фото:RJA1988/Pixabay)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Евросоюз въехали почти миллион россиян.

Об этом пишет DW со ссылкой на данные Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

В период с 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998 085 граждан РФ.

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Отмечается, что в последнюю неделю количество россиян, которые въезжают в ЕС, незначительно сократилось по сравнению с предыдущей неделей.

Накануне сообщалось, что более 60% граждан страны-агрессора РФ въехали в ЕС через Финляндию и Эстонию.

Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на выдачу виз для российских туристов в конце августа. Такие страны как Эстония, Латвия и Финляндия призывают ввести общеблоковый запрет на въезд россиянам из-за полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые уже уже закрыли границы для граждан РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан страны-агрессора России.

США также не поддержали инициативу запретить выдачу виз всем россиянам.

Правительство Чехии, которое председательствует в ЕС, на встречи глав МИД Евросоюза на следующей неделе предложит полностью остановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и Беларусью.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.





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