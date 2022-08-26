С начала войны РФ против Украины в Евросоюз въехали почти миллион россиян

26 августа, 08:28
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В ЕС подсчитали количество россиян, которые въехали в страны блока за полгода войны РФ против Украины (Фото:RJA1988/Pixabay)

В ЕС подсчитали количество россиян, которые въехали в страны блока за полгода войны РФ против Украины (Фото:RJA1988/Pixabay)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Евросоюз въехали почти миллион россиян.

Об этом пишет DW со ссылкой на данные Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

В период с 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998 085 граждан РФ.

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Отмечается, что в последнюю неделю количество россиян, которые въезжают в ЕС, незначительно сократилось по сравнению с предыдущей неделей.

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Накануне сообщалось, что более 60% граждан страны-агрессора РФ въехали в ЕС через Финляндию и Эстонию.

Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на выдачу виз для российских туристов в конце августа. Такие страны как Эстония, Латвия и Финляндия призывают ввести общеблоковый запрет на въезд россиянам из-за полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые уже уже закрыли границы для граждан РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

https://www.youtube.com/watch?v=0p9TZWlj6cI&feature=emb_title

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан страны-агрессора России.

США также не поддержали инициативу запретить выдачу виз всем россиянам.

Правительство Чехии, которое председательствует в ЕС, на встречи глав МИД Евросоюза на следующей неделе предложит полностью остановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и Беларусью.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Евросоюз Визы Россияне Война России против Украины

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