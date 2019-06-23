Зурабишвили уверена, что российские туристы должны продолжить приезжать в Грузию Сегодня, 08:25 Цей матеріал також доступний українською Nikolay Petrov/BELTA via REUTERS Зурабишвили говорит, что туристы из РФ любят Грузию Nikolay Petrov/BELTA via REUTERS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию, так как любят эту страну.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Euronews.



«Туристы (из РФ — ред.) должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая [есть] в Грузии», — сказала она.

Напомним, президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

Напомним, что 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов по-русски. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек. Полиция Грузии задержала 305 человек.