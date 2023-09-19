Запрет на импорт зерна: Украина предлагает компромисс Польше, Венгрии и Словакии 19 сентября, 14:02 Сбор урожая в Киевской области начало августа 2022 года в Киевской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий после того, как Польша, Венгрия и Словакия заявили об эмбарго на импорт украинских зерновых.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Он заявил, что Украина будет судиться во Всемирную торговую организацию против трех стран из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции, однако существует компромисс, который страна уже представила Еврокомиссии. Он предусматривает план действий по контролю за экспортом четырех групп агротоваров из Украины.

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По словам Шмыгаля, такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС.

Правительство планирует принять постановление, согласно которому товары, которые идут в режиме экспорта в пятигосударства-соседи, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики.

Премьер подчеркнул, что если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении украинских товаров, будет принято соответствующее решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из этих стран.

Он отметил, что Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм ВТО и начала антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года.



Шмыгаль подчеркнул, что страна-агрессор Россия атакует украинские порты, инфраструктуру, элеваторы, атакует аграрные предприятия и минирует поля, а блокирование аграрного экспорта странами-соседями еще больше «ударит» по украинской экономике и будет способствовать российскому плану устроить мировой продовольственный кризис.

Глава правительства призвал страны отказаться от «неправомерных ограничений и политического популизма» и встать на путь конструктивного диалога, «от которого выиграют все».



Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.



В Польше, Венгрии и Словакии после этого заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.