Запрет на импорт украинского зерна обходится Киеву более чем в $175 млн в месяц — Всеукраинской аграрный совет 20 сентября, 21:43 Сбор урожая в Киевской области начало августа 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Запрет на ввоз украинского зерна, которые ввели Польша, Венгрия и Словакия, обходится Киеву более чем в 175 миллионов долларов в месяц, заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Об этом сообщает CNN.

«Если запреты продолжатся, потери могут составить около 600 миллионов евро к концу года», — сказал Марчук.

Он отметил, что для Украины, которая находится в состоянии войны, и уже полтора года продает свою продукцию значительно ниже рыночных цен, возможность потери экспортных перспектив очень проблематична.

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Марчук добавил, что эмбарго других стран играет на руку только одной стране — стране-агрессору России.

«Запрет в Черном море и невозможность осуществлять полноценный экспорт по сухопутным путям спровоцируют обострение продовольственного кризиса, что выгодно России», — сказал Марчук.

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина «будет эскалировать конфликт».